Morre o 5º motorista de aplicativo em duas semanas após roubos na Grande São Paulo

Chega a cinco o número de mortes de motoristas de aplicativos em apenas duas semanas na Grande São Paulo. O último caso foi o de Robson Leandro de Oliveira Divino, de 40 anos, espancado durante o roubo do carro dele em São Bernardo do Campo, no domingo (29).

Ele chegou a ficar internado por mais de um dia no Hospital Estadual Mario Covas, em Santo André, mas não resistiu, segundo a própria unidade de saúde.