Começa nesta terça matrícula de novos alunos nas escolas estaduais de São Paulo

A partir desta terça-feira (1º), novos alunos podem se matricular na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2020. Podem se inscrever alunos de outras redes, estados, países e pessoas que não terminaram os estudos.

Para matrícula, os responsáveis de alunos menores de idade devem comparecer à escola pública, municipal ou estadual, com comprovante de residência, RG ou certidão de nascimento.

Neste ano também é possível fazer a matrícula em postos do Poupatempo, após agendamento feito no portal poupatempo.sp.gov.br, no aplicativo SP Serviços (Android ou iOS) ou em totens de atendimentos. O prazo termina no dia 31 de outubro.