Via expressa da Marginal Pinheiros será interditada na terça e quinta-feira

A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, vai estar interditada nas madrugadas desta terça-feira (1) e também de quinta-feira (3), das 23h às 4h do dia seguinte.

O bloqueio, feito pela Companhia de Engenharia do Tráfego, se dá por causa das obras da Linha 17 Ouro do Metrô.

O fluxo de veículos será desviado para a via local na Rua Engenheiro Mesquita Sampaio, com retorno para a via expressa na altura da Avenida João Dória.