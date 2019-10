FGTS: adesão ao saque-aniversário começa nesta terça

A Caixa Econômica Federal permite a partir desta terça-feira (1º) que o trabalhador faça a adesão à modalidade de saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

A adesão não é obrigatória e apenas aqueles que querem o benefício devem manifestar interesse ao banco por meio de sites oficiais, que serão divulgados ainda nesta terça.

Veja também:

Morte do ator Rafael Miguel é reconstituída pela polícia nesta terça em São Paulo

Garoto de 12 anos diz ter matado menina que desapareceu de festa em São Paulo

Nessa modalidade, os saques começarão em abril do ano que vem. O trabalhador que optar por participar poderá fazer retiradas anuais de contas ativas e inativas do FGTS de acordo com o mês em que nasceu. Entretanto, ele abrirá mão de sacar todo o dinheiro do fundo quando for demitido.

Ao manifestar interesse, o participante só poderá retornar à modalidade anterior, do saque-rescisão, após dois anos de solicitação, o que é chamado de período de carência.

Veja a seguir o calendário do saque:

Aniversário em janeiro e fevereiro – saque de abril a junho de 2020;

Aniversário em março e abril – saque de maio a junho de 2020;

Aniversário em maio e junho – saque de junho a agosto de 2020;

Aniversário em julho – saque de julho a setembro de 2020;

Aniversário em agosto – saque de agosto a outubro de 2020;

Aniversário em setembro – saque de setembro a novembro de 2020;

Aniversário em outubro – saque de outubro a dezembro de 2020;

Aniversário em novembro – saque de novembro de 2020 a janeiro de 2021;

Aniversário em dezembro – saque de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021.

A quantia não tem relação com o saque imediato de até R$ 500, cujo calendário já começou e vai até o dia 31 de março.