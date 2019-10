Festival SP Gastronomia tem mais de 200 ações em outubro

Começa nesta terça-feira (1º) a primeira edição do programa SP Gastronomia, que irá promover competições, cursos, feiras e menus a preços especiais durante todo este mês. O evento, organizado pelo governo do estado de São Paulo, terá mais de 200 ações relacionadas ao setor em 16 macrorregiões do estado.

Segundo o governador João Doria (PSDB), o objetivo é fortalecer a consciência de São Paulo como principal centro gastronômico do país.

Serão realizadas exibições de filmes com degustações temáticas, exposições, programações culturais em museus e bibliotecas, ações sobre educação alimentar e chefs renomados irão elaborar cardápios para a rede Bom Prato, que vão custar o R$ 1 do programa.

O festival estimula, além do próprio segmento, outras atividades ligadas à economia criativa e ao turismo. Estão envolvidos no projeto chefs consagrados, como Alex Atala, Guga Rocha, Carole Crema, entre outros.

Os destaques do evento são o Restaurante Week, no qual restaurantes preparam menus especiais com preços acessíveis, a Festa de San Gennaro, uma festa na rua com barracas de comidas e bebidas típicas da Itália, e a Mesa no Cinema, com degustações que ligam o paladar à experiências cinematográficas.

Mas haverá eventos em todo o estado, muitos relacionados às características de cada região. Clique aqui para conferir a programação completa.