Dia do Idoso: confira programação para a data em São Paulo

Nesta terça-feira, 1º de outubro, é celebrado o Dia Internacional do Idoso e, para comemorar, há atividades programadas na cidade de São Paulo, incluindo culturais e de saúde. Confira!

• Campanha Incor.

Das 8h às 13h, no Hospital das Clínicas, o Incor irá realizar testes de medição arterial, avaliação de risco de sarcopenia e dar dicas de saúde e bem-estar.

• Atividades e serenatas.

Na estação Tatuapé da linha 3-Vermelha, das 11h às 15h, serão realizadas danças, um circuito interativo de prevenção de quedas, jogos e uma serenata.

• Programa Viver Mais.

Às 9h, no auditório Prestes Maia, haverá o lançamento do programa Viver Mais, que terá treinamento funcional aos idosos com atividades de equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Também terá homenagem com apresentações.

• Curso Tempo Rei.

Curso de terças e quintas, da 18h30 às 21h, para valorizar a memória afetiva de idosos. Mais informações em vivaedeixeviver.org.br.