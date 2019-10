Dia do Idoso: Só 10% dos maiores de 50 anos se acham 'velhos', diz pesquisa

A palavra “velho” foi riscada do vocabulário das pessoas com mais de 50 anos para definirem a si próprias. Elas são, segundo sua própria avaliação, nem jovens, nem velhas.

É uma das constatações de uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva para avaliar como os maiores de 50 anos estão se preparando para os próximos anos, o que planejam e como se veem.

“Essas pessoas odeiam a palavra ‘velho’, consideram pejorativa”, afirmou Renato Meirelles, 42 anos, CEO do Instituto Locomotiva. “Eles têm orgulho do que conquistaram e construíram, mas veem a palavra como uma manifestação de preconceito da sociedade.”

Segundo ele, esse público tem autoestima elevada e é mais confiante que os mais jovens.

O levantamento avaliou o que o instituto chamou de “longeratividade”: longevidade aliada a atividade. Para começar, ele mostra que a expectativa dos entrevistados é de viver muito: 7 em cada 10 acreditam que vão viver 80 anos ou mais.

Depois, os dados mostram que os brasileiros com 50 anos ou mais têm muitos planos: viajar (52%), trabalhar e guardar dinheiro (40%) e empreender (38%) são os principais (veja quadro).

Para Meirelles, esse público tem a “sensação não na última fase da vida, mas na segunda metade dela”.

A pesquisa mostra que as pessoas de 50 anos ou mais se consideram mais honestas, confiáveis, trabalhadores e autênticas do que a média. Por outro lado, elas se avaliam como menos sonhadoras, aventureiras e sensuais do que a média da população.

Na aparência reside um dos maiores medos vindos do envelhecimento: 25% temem as mudanças no corpo e se sentirem feias com o passar dos anos. A seguir aparecem, pela ordem, falta de dinheiro, solidão, sentir-se inútil ou virar um peso para as outras pessoas.

O levantamento entrevistou pela internet 2.184 pessoas de todo o país e com todas as idades.

Retrato de mais idade: Respostas dos pesquisados com 50 anos ou mais

81% se consideram nem jovens nem velhos

se consideram 10% se consideram velhos

se consideram 28% dos brasileiros de 50 anos ou mais acessam a internet

dos brasileiros de 50 anos ou mais As cinco características mais importantes para definir sua identidade

52%: Trabalho / profissão

49%: Idade

44%: Religião/ crenças

40%: Hobbies

39%: Condição financeira

Trabalho / profissão Idade Religião/ crenças Hobbies Condição financeira 92% dos entrevistados com mais de 50 anos dizem ter orgulho das realizações e conquistas que tiveram ao longo da vida

dos entrevistados com mais de 50 anos dizem ter que tiveram ao longo da vida Maior medo ao envelhecer

25%: Mudanças no corpo/se sentir feio

20%: Falta de dinheiro

18%: Solidão

Mudanças no corpo/se sentir feio Falta de dinheiro Solidão Planos que pretendem realizar

52%: viajar mais

40%: trabalhar e guardar dinheiro

38%: empreender

24%: mudar de casa

20%: ampliar os estudos

viajar mais trabalhar e guardar dinheiro empreender mudar de casa ampliar os estudos Metodologia: 2.184 entrevistas online nacional realizada em novembro de 2018 com brasileiros de todas as idades, com foco nos temas relacionados à longevidade com atividade

Vox populi: Qual sua dica para se manter bem com os anos passando?





Publicidad





Dia do Idoso em São Paulo

Hoje é celebrado o Dia Internacional do Idoso e, para comemorar, há atividades programadas na cidade, incluindo culturais e de saúde.

• Campanha Incor.

Das 8h às 13h, no Hospital das Clínicas, o Incor irá realizar testes de medição arterial, avaliação de risco de sarcopenia e dar dicas de saúde e bem-estar.

• Atividades e serenatas.

Na estação Tatuapé da linha 3-Vermelha, das 11h às 15h, serão realizadas danças, um circuito interativo de prevenção de quedas, jogos e uma serenata.

• Programa Viver Mais.

Às 9h, no auditório Prestes Maia, haverá o lançamento do programa Viver Mais, que terá treinamento funcional aos idosos com atividades de equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. Também terá homenagem com apresentações.

• Curso Tempo Rei.

Curso de terças e quintas, da 18h30 às 21h, para valorizar a memória afetiva de idosos. Mais informações em vivaedeixeviver.org.br.