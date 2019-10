Adolescente morre ao proteger irmã de 5 anos durante assalto

Um adolescente virou notícia nos Estados Unidos após tentar proteger sua irmã caçula durante um assalto à sua residência, em Port Charlotte, no estado da Flórida.

O crime aconteceu na quinta-feira (26). O jovem Khyler Edman e sua irmã estavam em casa quando um assaltante – identificado por autoridades locais como Ryan Cole – invadiu a propriedade.

Vizinhos da família chamaram a polícia após avistarem o mesmo homem vagando pelas ruas próximas à casa, aparentemente machucado. Ao chegarem no local, policiais perceberam que a porta fora arrombada.

O adolescente foi encontrado morto no interior da residência, vítima de facadas. Sua irmã, no entanto, não havia sofrido ferimento algum.

A hipótese dos investigadores é que Cole – o assaltante, que apresentava cortes de faca em suas mãos e torso – teria esfaqueado Khyler até a morte após o jovem tentar proteger sua irmã. Ferido, Cole teria então fugido, porém foi capturado e detido.

A família de Khyler organizou um financiamento coletivo para cobrir as despesas de seu funeral aberto ao público. Até a tarde de terça-feira (1), US$ 43 mil haviam sido arrecadados – quase o dobro da meta original, de US$ 25 mil.