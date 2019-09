Trabalhador terá em outubro nova opção para sacar o FGTS

Começa em outubro a opção de Saque Aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O Saque Aniversário permitirá ao trabalhador, a partir de 2020, sacar todos os anos parte do saldo do fundo, garantindo uma renda extra anual e a possibilidade de escolher o que fazer com o dinheiro. Amanhã a Caixa divulgará todos os detalhes de onde, como e o que será necessário fazer para os interessados em optar por essa modalidade de saque.

A mudança não é obrigatória. Caso o trabalhador não comunique ao banco o interesse pelo Saque Aniversário, ele permanecerá na regra atual. Aquele que optar por essa alternativa ficará impedido de retirar o saldo do FGTS em caso de rescisão trabalhista. O Saque Aniversário começará a ser feito a partir de abril do próximo ano.

O Saque Imediato, que começou em 13 de agosto, permite a retirada de no máximo R$ 500 por conta que o trabalhador tem no fundo.