Sete em cada 10 brasileiros não pouparam em agosto

Quase sete em cada grupo de dez (67%) consumidores brasileiros não conseguiram guardar nenhuma parte de seus rendimentos no último mês de agosto. Desses, 40% afirmaram ter uma renda muito baixa, o que inviabiliza sobras no fim do mês.

Outros 18% disseram ter sido surpreendidos por algum imprevisto financeiro, 15% fizeram gastos extras atípicos com reformas, tratamentos médicos e compras, por exemplo e 13% reconheceram ter perdido o controle sobre os próprios gastos.

Os números são de uma pesquisa realizada pela

CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito).

“Não se pode ignorar que muitos consumidores não dão a devida importância para a formação de uma reserva financeira”, diz a economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “Mas eles devem ter em mente que um orçamento controlado pode fazer toda a diferença. O ideal não é poupar somente o que sobra no fim do mês, mas reservar uma quantia fixa, encarando o valor destinado para a reserva como mais um compromisso mensal.”

O levantamento ainda revela que o principal destino do dinheiro poupado continua sendo a caderneta de poupança, citada por 66% dos entrevistados. Também chama a atenção o fato de que 21% deixam a quantia parada na conta corrente e 18% guardam dinheiro em casa.

Economistas são unânimes sobre a importância da educação financeira à população. Iniciativa nesse sentido é o programa “Me Poupe, Dívidas Nunca Mais”, que estreia hoje às 22h45 na tela da Band.

O comportamento do poupador brasileiro