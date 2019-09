Rodrigo Vergara propõe técnicas de improviso para ajudar na redescoberta da criativadade

É brincando que o consultor Rodrigo Vergara, 49 anos, ajuda pessoas a redescobrir o que as move e a realizar novas escolhas. Ele é um dos fundadores da Ria, empresa que usa técnicas como a improvisação, mais conhecida no teatro, para auxiliar nesse processo. Em entrevista ao Metro Jornal, o jornalista conta como também redescobriu sua pulsão vital, após passagens por Folha de S.Paulo e Editora Abril. E alerta: há um criativo dentro de todos nós. Confira!

Como foi sua jornada do jornalismo para consultoria?

Saí do jornalismo porque recebi convite para trabalhar na Natura como gerente de conteúdos. Aprendi muito, mas vi que não era para mim. Passei a trabalhar com conceito de produtos de forma independente. Aí tive crise de identidade brava. Demorou para perceber que não queria fazer nada disso e criar coragem para romper. Tinha sonhos e visões de coisas que eu queria construir, mas eu não conseguia concretizar. Foi quando pensei que estava com a motivação errada, fazendo as coisas para mostrar para alguém. Queria algo leve, ficar em contato com o que me dá tesão. Tirei ano sabático e esperei para ver o que acontece. Lembrei que tinha feito curso de improvisação. Fui fazer mais, gostei. Fiz cursos, encontrei amigos que estavam começando a trabalhar com essa atividade. Me chamaram para participar e percebi que era o que eu queria.

Sua missão é ajudar as pessoas a encontrar tesão no que elas fazem?

Sim. E a brincadeira dá muita liga nisso. Tirando alguns infelizes que são doentes, todo mundo brincou e sabe brincar. Mas a gente foi treinado para manter a pulsão vital em estrito controle. Isso adoece a gente.

Por que você usa a brincadeira como método?

Escolhi esse método porque eu gosto. Uso a improvisação aplicada. A improvisação significa entrar em cena sem ter nada combinado. Sem saber quem você é, qual seu personagem, onde está e o que está fazendo. Alguns elementos podem ser dados, como o cenário, por exemplo. Como constrói isso? É a improvisação. E tem um monte de coisa que me encanta. Primeiro que não tem controle. Igual viver, mas na vida tento o máximo que posso deixar tudo o que não tem controle de fora. A gente gasta muita energia controlando essa ilusão. Eu construo o mundo para caber nele. Se me acho vítima, procuro algozes. Se me acho o corajoso, preciso arranjar grandes desafios. Quando faço isso de forma clara ilusória, a verdade aparece. Você percebe que as pessoas não são tão sérias assim. Quando a gente brinca, os padrões reativos e inconscientes vêm à tona. Posso colocar conteúdo aleatório e ficcional, como uma brincadeira, e a minha resposta ter a ver comigo.

Dentro da brincadeira, você consegue se analisar?

Total, o que eu faço é isso. Primeiro é conectar as pessoas com a espontaneidade. Meu corpo está me dizendo coisas. Há pessoas que estão claramente doentes, com dores, sentimentos horripilantes. Mas que não se permitem sair do script que elas construíram para si. “Não sou uma pessoa de me render a essa dorzinha.” E ela vai virando dorzona, que vira uma doença, que vira abacaxi gigante. Porque estou desconectado. Meu corpo está dizendo: “Pelo amor de Deus, me tira daqui!”. Então, observar como é que eu ajo no mundo quando estou em conexão já é uma experiência diferente.

Num momento de crise econômica, as pessoas estão mais suscetíveis a entrar nesse jogo de viver algo que não é verdadeiro?

De um lado, a crise econômica distancia as pessoas de onde elas imaginam que deveriam estar. E gasto meu tempo tentando arranjar elementos da minha fortuna, sabedoria ou aparência para me enquadrar naquela figura que eu criei para mim como sendo o eu que quero mostrar ao mundo. Eu consigo sustentar essa imagem? É sempre uma luta entre quem eu sou, como me apresento e o que imagino de mim. Como esse modelo está associado a coisas materiais, a crise distancia a gente disso. Aumenta a angústia da desconexão. Ao mesmo tempo, é quando há mais possibilidade de a gente se libertar. Quando as coisas parecem dar certo, dá a sensação de que sou foda, tenho sucesso. Se estou desconectado da minha emoção, todas aquelas pulsões que aparecem em mim dizendo que é legal, mas não é gostoso, eu consigo anular. Quando estou distante, se amplia a percepção de que isso não vai me levar a lugar nenhum. E que não vale a pena todo esse esforço.

Você fala também de segurança psicológica no seu trabalho, em relação a uma equipe que se conhece e admite pontos fracos. É uma realidade possível?

Tem mudança vindo aí. Há algo crucial nas organizações que são os formatos. Esse modelo ágil, que vem das empresas de programação de software, é muito horizontal. Não tem estrutura hierárquica clara. Esse modelo é muito dependente da maturidade das pessoas e de quanto elas percebem que o poder é delas, e a responsabilidade também. Parte das dificuldades das empresas que estão empregando essa estrutura está na cultura. Tem gente que tem poder e está sofrendo para abrir mão dele. E outras recebendo poder sem saber o que fazer com isso. Agora que o poder é distribuído, a prestação de contas é em conjunto. Não tem ninguém mandando e cobrando. Somos nós em time como parceiros, fazendo acordos e nos cobrando. Poder fazer conversas difíceis e poder falar do que não conseguiu fazer, das suas dificuldades, é fundamental. Sem isso, o modelo ágil não funciona. Mas a cultura atual é construída na vertical, em que os gestores não querem saber dos problemas, querem a solução.

As organizações percebem a necessidade dessas novas estruturas?

Tem pesquisa do Google com 200 equipes que busca as características das que tiveram sucesso. Foram milhões de dados refinados. A segurança psicológica estava na base. Era o que possibilitava que as outras coisas acontecessem. A pesquisa buscava saber se o perfil das pessoas do time influenciava. Estatisticamente, ele era irrelevante. O que importava era como as pessoas se relacionam. Mas isso afeta a estrutura de poder, por isso tem mais dificuldade de prosperar.

Que dicas você pode dar para quem quer passar por processo de reconexão?

Acho que é prestar atenção no que te faz bem e principalmente no seu corpo. Diante de uma dúvida, em vez de tentar pensar, pergunte para o seu corpo o que ele prefere. Ele vai responder. Se apurar o ouvido para perceber, ele vai responder. O corpo sabe de coisas que o pensamento não sabe. É uma reconexão com a pulsão vital.

Pessoas pouco criativas têm mais dificuldade de improvisar?

Não existe pessoa pouco criativa, isso é uma ilusão. Essa é uma pessoa muito eficiente em manter o tesão guardado. É uma pessoa que fez bem o serviço de se guardar, se adequar. O criativo não conseguiu se adequar, tinha muita pulsão vital. A pessoa pouco criativa não existe, até porque ela brincou quando era criança. Conhece criança que não sabe brincar? Não existe pessoa pouco criativa. Existe pessoa muito aplicada em controlar sua pulsão vital.