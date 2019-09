Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de estuprar professora na zona leste

Um retrato falado divulgado pela Polícia Civil nesta segunda-feira (30) busca ajudar a encontrar o homem acusado de estuprar uma professora no sábado (28). O crime ocorreu no estacionamento de uma escola no Itaim Paulista, zona leste.

Retrato falado do suspeito de estuprar professora no Itaim Paulista, zona leste / Divulgação/Polícia Civil

De acordo com o depoimento da vítima, se trata de um homem negro de cerca de 1,65 m de altura e idade aparente entre 25 e 30 anos. É possível fazer uma denúncia anônima do paradeiro do suspeito no Disque-Denúncia, ligando para 181, além do site WebDenuncia ou direto à Polícia Civil.

À vítima, ele ainda teria se identificado como Gabriel Augusto e, no momento do crime, utilizava uma blusa verde e uma calça azul com uma listra branca. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar o homem.

A professora estava na escola no sábado para dar aulas de reposição, e foi abordada pelo homem quando fazia uma pausa para fumar um cigarro no estacionamento. As aulas nesta segunda foram suspensas.