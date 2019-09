Professora sofre abuso sexual em escola na zona leste de São Paulo

Uma professora da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dama Entre os Rios Verde, no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, sofreu abuso sexual no último sábado (28).

De acordo com o jornal Bom Dia SP, o crime aconteceu quando a profissional de 40 anos foi ao seu carro no estacionamento do colégio para fumar um cigarro. O criminoso, que entrou pelo portão de acesso dos próprios professores, a abordou no veículo.

Os gritos dela foram ouvidos por dois funcionários, que foram até o local. Contudo, o agressor já tinha fugido quando eles chegaram.

A professora não se manifestou publicamente sobre o caso, mas registrou um boletim de ocorrência na 50° D.P. A instituição de ensino ainda vai prestar contas aos pais dos alunos após cancelar as aulas desta domingo (30) para realizar uma série de reuniões sobre o ocorrido.

A Prefeitura de São Paulo também fez uma declaração em nota sobre o caso:

A Secretaria Municipal de Educação (SME) lamenta o caso e está dando todo apoio à professora. A direção da escola está à disposição da Polícia Civil para contribuir com a investigação. No sábado, a unidade realizava reposição de aulas.

As atividades foram suspensas nesta segunda-feira (30), pois será realizada uma reunião entre os representantes da Secretaria Municipal de Educação, da Diretoria de Ensino São Miguel Paulista, do CONSEG, do SINPEEM, da Rede de Proteção à Mulher e da comunidade.