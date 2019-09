Previsão do Tempo: SP terá calor de 32ºC nesta terça-feira

As temperaturas subirão ainda mais nesta terça-feira (1). Outubro começará com sol, calor e tempo seco na capital paulista.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), órgão de meteorologia na Prefeitura de São Paulo, atribui a mudança no tempo a uma massa de ar seco que ganha força sobre o interior do Brasil. Com ela, a qualidade do ar diminui, ao passo que as temperaturas sobem.

As mínimas deverão ficar em torno dos 15ºC, enquanto a máxima pode superar os 32ºC nesta terça-feira.

Enquanto isso, nas horas mais quentes, a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%.