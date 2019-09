Polícia busca criminosos responsáveis pela morte de motorista de aplicativo na Grande São Paulo

Um motorista de aplicativo foi morto durante uma tentativa de assalto na madrugada de domingo (29), em Suzano, na Grande São Paulo. Foi o quarto latrocínio contra motoristas de aplicativos em duas semanas.

Osmar de Souza Prado, 36 anos, levava duas passageiras quando, por volta das 3h, na avenida Governador Mario Covas, um carro fechou sua passagem, obrigando-o a parar o veículo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um homem teria descido e apontado a arma para Prado, que acelerou para tentar fugir. A vítima foi baleada e os suspeitos, que continuam foragidos, fugiram em seguida sem levar nada.

As duas passageiras, de 40 e 66 anos, saíram ilesas e o caso foi registrado na delegacia de Suzano.

Nas duas últimas semanas, outros três motoristas de aplicativos também foram assassinados na Grande São Paulo. No dia 18, Elvis Souza Leite, 41 anos, foi enforcado com o cinto de segurança do seu próprio carro por dois homens que se passaram por clientes em Itaquaquecetuba. Policiais militares faziam ronda no local quando desconfiaram de dois homens parados ao lado do carro. Ao se aproximarem, os suspeitos fugiram.

No dia 15, dois motoristas foram mortos. Marco Aurélio Roncoli Filho, 30 anos, foi assassinado também durante uma tentativa de assalto por dois homens em uma moto em Pedreira (zona sul da capital).

A motorista Adriana Márcia de Almeida, 46 anos, foi morta quando buscava duas passageiras que saíam de um baile funk em Diadema. Adriana tentou acelerar o carro para fugir, mas acabou atingida com um tiro no pescoço.

Em busca de segurança

Na última terça-feira (24), motoristas de aplicativo fizeram uma carreata até a Assembleia Legislativa, no Ibirapuera (zona sul), para discutir medidas de segurança para a categoria.

Na audiência, um termo de compromisso para apresentar soluções em um prazo de 30 dias foi assinado pelos parlamentares presentes, com pedido de medidas como foto nítida para cadastro do passageiro, botão de emergência, câmera a bordo dos carros e delegacia especializada.