MP-SP denuncia coordenadores de movimento social por desabamento de prédio no centro

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) denunciou nesta segunda-feira (30) seis pessoas pelo incêndio e desabamento do Edifício Wilton Paes de Almeida, no centro da capital paulista.

A tragédia aconteceu em maio do ano passado – sete vítimas morreram e outras duas ficaram feridas. Entre os denunciados estão coordenadores do Movimento Social de Luta por Moradia e engenheiros ligados à administração municipal.

De acordo com a decisão da promotoria, todos colaboraram com omissão e negligência para o fato. Integrantes do MSLM são acusados de cobrar contribuição financeira das vítimas e dos demais moradores do local alegando que o dinheiro seria usado para reparos e manutenção do prédio.

Segundo o MP, não foram realizadas melhorias no espaço.