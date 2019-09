Motociclista morre atropelado por caminhão na rodovia Régis Bittencourt

Uma motociclista de 29 anos morreu nesta segunda-feira (30) após um acidente com um caminhão no km 280 da rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, em Embu das Artes.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele estava saindo do acostamento quando perdeu o controle do veículo, caiu e na sequência foi atropelado pelo outro veículo.

Há ocupação apenas do acostamento no km 280 da Régis Bittencourt, sentido São Paulo. O congestionamento acontece desde o km 290.