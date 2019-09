Inscrições de blocos de rua no Carnaval de São Paulo em 2020 terminam nesta segunda

O prazo para as inscrições de blocos de rua na programação do Carnaval paulistano em 2020 terminam nesta segunda-feira (30). Eles estarão em diversas regiões de São Paulo no período de 15 de fevereiro a 1º de março.

Após a solicitação dos interessados, a ficha de cada um passará por uma análise da prefeitura para aprovação. As respostas serão enviadas em até 60 dias antes dos desfiles.

As inscrições podem ser realizadas por meio do site Carnaval de Rua. Em 2019, mais de 500 blocos foram às ruas.