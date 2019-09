Incêndio atinge Chapada dos Veadeiros, em Goiás

Um incêndio de grandes proporções atinge a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, na região do rio dos Couros, conforme informações do Corpo de Bombeiros do Estado. A corporação afirma que há uma linha de aproximadamente oito quilômetros de fogo. As autoridades trabalham com a possibilidade de que o incêndio tenha origem criminosa.

Desde sexta-feira, bombeiros, brigadistas e o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ) atuam no combate ao incêndio. Focos nas regiões de Sertão Zen, Vale Dourado e Tocantizinho foram extintos. Houve chuva, mas não suficiente para o combate às chamas.

Em comunicado nas redes sociais, a Rede Contra o Fogo, que reúne voluntários, afirma que o fogo atingiu cerca de 3 mil hectares no interior do parque e mais 3,5 mil hectares no entorno da unidade de conservação.

As chamas também ameaçavam o maior território quilombola do país, habitado pelo povo Kalunga, sobretudo em Cavalcante (GO).