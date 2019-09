Galeria do Rock e Sesc são pichados durante evento no centro de São Paulo

Dez pessoas foram detidas danificando e pichando estabelecimentos públicos e um prédio comercial, no centro de São Paulo, durante um evento organizado pela Prefeitura na madrugada de sábado para domingo.

Nove delas foram ouvidas e liberadas; um jovem de 19 anos continua preso e vai passar por audiência de custódia, segundo a Secretaria de Segurança Pública.

Os atos de vandalismo atingiram um dos locais mais icônicos de São Paulo: a Galeria do Rock. Na mesma rua, o Sesc 24 de Maio e uma unidade do Senac também tiveram as fachadas vandalizadas.

O evento SP na Rua reuniu palcos com festas, instalações e performances artísticas, tudo de graça, durante a noite de sábado e a madrugada do último domingo, no centro da cidade de São Paulo.

O diretor do instituto cultural da galeria do rock, Marcone Moraes, conta que os moradores e comerciantes do Largo Paissandu estavam se reunindo para fazer uma revitalização do espaço para este final de ano, tentando deixar a região mais agradável.

Com o prejuízo do vandalismo praticado no último final de semana, os recursos da revitalização terão de ser deslocados para as reformas do que foi depredado.

Ainda de acordo com Marcone Moraes, um grupo com moradores e empresários da região, pediram o deslocamento do evento para a região que fica entre as ruas Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró, mas o pedido foi negado pela Prefeitura.

Em nota, a administração municipal lamentou o ocorrido e informou que havia equipes da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana no evento, que reuniu 50 mil pessoas.

Segundo a Prefeitura de São Paulo, também por causa das obras do Vale do Anhangabaú, a Secretaria Municipal de Cultura acatou uma recomendação de Segurança e deslocou o evento exclusivamente para o Centro novo.