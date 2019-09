Forever 21 vai fechar 350 lojas pelo mundo após declarar falência

A rede varejista de fast fashion Forever 21 anunciou neste domingo (29) que entrará com um pedido de falência e fechará 350 lojas em todo o mundo, incluindo 178 de suas 500 unidades nos Estados Unidos.

"Aquilo que pretendemos com essa etapa é simplificar as coisas para voltar a fazer aquilo que fazemos de melhor", afirmou a CEO da empresa, Linda Chang. Seus pais, os imigrantes sul-coreanos Do Won e Jin Sook Chang, fundaram a marca na década de 1980, na Califórnia.

Sucesso entre o público jovem por causa do baixo preço de suas roupas, a Forever 21 acabou penalizada por sua estratégia de rápida expansão e pela mudança no gosto dos consumidores. A rede deve sair da Europa e da Ásia, mas indicou que manterá a operação na América Latina.