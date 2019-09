Bilhete Único: uso de crédito acima de R$ 43 em cartão anônimo termina nesta segunda

Termina nesta segunda-feira (30) o prazo para a utilização dos créditos acima de R$ 43 em Bilhete Único sem identificação. A medida, anunciada em janeiro pela SPTrans, só vale para os cartões com mais de cinco anos de uso e não afeta os usuários de Vale-Transporte e Estudante.

A partir de terça (1º), o usuário que tiver mais do que dez tarifas de crédito do tipo comum em um cartão emitido antes de 2014 não vai conseguir passar pelas catracas, mas não perde o valor carregado. Para recuperar a quantia, é preciso fazer um cadastro no site da SPTrans e ir até um posto de atendimento da SPTrans para retirar um novo cartão. Depois, o dinheiro será transferido em três dias.

Veja também:

Quarto motorista de aplicativo é morto em 15 dias na Grande São Paulo

Brumadinho: Oito meses após desastre, bombeiros encontram mais um corpo

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, não há prazo definido para recuperar a quantia carregada no cartão, mas os valores carregados na carteira comum continuam bloqueados enquanto o usuário não fizer o procedimento.

Em entrevista à rádio BandNews FM, o assessor técnico da SPTrans Aécio Souza alerta que a situação dos chamados cartões anônimos e de qualquer outro cartão pode ser consultada via internet.

Ele também informa que o usuário que levar o cartão antigo, quando for retirar o bilhete único atualizado, não vai precisar pagar a taxa de emissão do novo cartão.

Segundo a SPTrans, a medida adotada visa combater as fraudes e melhorar a utilização, já que, em muitos casos, os cartões antigos têm problemas durante o uso.

De acordo com dados da Prefeitura de São Paulo, somente sete mil dos três milhões de cartões de bilhetes únicos se encaixam no tipo que não vão passar pelas catracas a partir de amanhã.