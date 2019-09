Augusto Aras diz que terá ação liberal na economia

Em um vídeo distribuído no fim de semana para integrantes do Ministério Público, o novo procurador-geral da República, Augusto Aras, pregou a união da instituição e definiu algumas das linhas que delimitarão sua atuação, como “enfrentamento da macrocriminalidade” e uma visão mais liberal de temas econômicos.

“Pretendemos reforçar mais ainda o enfrentamento à macrocriminalidade, assim como dar nossa contribuição para o desenvolvimento da economia, procedendo de forma prévia aos estudos, sejam aqueles que digam respeito à busca de uma economia informada pela liberdade econômica em todas as suas dimensões, seja de proteção ao meio ambiente através do desenvolvimento sustentável, seja de proteção às minorias”, afirmou Aras.

Antes de ser indicado para o cargo, o procurador-geral já defendia que o MPF (Ministério Público Federal) atuasse para “destravar a economia” em vez de ser um “motoqueiro que atrapalhe o trânsito”.

Instituição

No plano interno, o novo PGR afirmou que a principal bandeira de sua gestão será a unidade institucional. Aras também defendeu a valorização dos membros do Ministério Público e de seus servidores.

Segundo ele, no próximo dia 8 de outubro, será apresentado um “projeto para o Ministério Público brasileiro”, durante sessão do Conselho Nacional do MP.