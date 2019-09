Previsão do tempo: Massa de ar seco espanta frio e calor volta a São Paulo na segunda

Após um domingo ensolarado, a semana recebe uma massa de ar seco que 'derruba'a nebulosidade e eleva as temperaturas a partir desta segunda-feira (30). A umidade, porém, também cai, principalmente na parte da tarde.

Segundo o CGE-SP (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o dia começa com temperaturas por volta dos 14°C , mas o calor vai aumentando à tarde, com registro de máxima de 29°C. Não há previsão de chuva até o fim do dia. A umidade fica na faixa dos 30%.

Na terça-feira (1), o dia fica ainda mais quente, com umidade que varia entre 28% e 80%. A temperatura máxima chega aos 32°C, novamente sem previsão de chuvas.