Estudar na Itália pode ser alternativa acessível para brasileiros

Estudar no exterior é um sonho comum entre milhares de jovens brasileiros, mas que muitas vezes acaba impedido por motivos financeiros. Na Itália, no entanto, cursar algumas das melhores universidades do país pode sair mais barato do que se imagina.

No sistema educacional italiano, as universidades públicas não são gratuitas, porém o valor das anualidades muitas vezes é inferior ao que o aluno gastaria em uma faculdade privada no Brasil. A taxa de instituições de ensino do Estado na Itália varia de acordo com a renda familiar do estudante, mas costuma girar entre mil e 2,5 mil euros por ano, podendo chegar a 3,5 mil, mas no caso de pessoas muito ricas. Há algumas exceções, como cursos de medicina, mas, na média, os valores não fogem dessa faixa de preço.

Uma anualidade de 3,5 mil euros por ano, levando em conta uma cotação de R$ 4,60 no euro, equivale a uma mensalidade de R$ 1,34 mil, valor que é facilmente superado por muitas universidades privadas brasileiras. Já uma anualidade de mil euros representaria apenas R$ 383 por mês. Para efeito de comparação, faculdades públicas nos Estados Unidos cobram valores na casa das dezenas de milhares de dólares por ano.

"A lei italiana diz que todos têm direito a estudo, então existem muitas facilidades para estudar", conta Angela Angoretto, coordenadora do Departamento de Italiano do Colégio Dante Alighieri, em São Paulo. O brasileiro Felipe Albanese, 19 anos, é um dos que tentaram a sorte em solo estrangeiro.

Após terminar o Ensino Médio no próprio Dante, prestou e passou em vestibulares para faculdades no Brasil, porém acabou optando pelo curso de engenharia elétrica no Politécnico de Turim, o segundo melhor de sua categoria na Itália, de acordo com a última edição do ranking anual "Censis".

"Fiz uns seis ou sete meses no Mackenzie antes de ir para o Politécnico, e a mensalidade era algo em torno de R$ 2 mil. Aqui é muito mais barato", conta Albanese, que iniciou o curso de cinco anos em Turim em setembro de 2018.

O estudante diz que, além da taxa de inscrição de 200 euros (R$ 920), ele paga 1,2 mil euros por ano (R$ 5,5 mil), 77% a menos do que ele gastaria em 12 meses no Brasil. "Eu fiquei muito surpreso com essa redução", relata o jovem. O preço cheio do seu curso era de 2,3 mil euros por ano (R$ 10,6 mil), mas ele acabou beneficiado por descontos em função da renda familiar.

Vestibulares

Algumas das principais universidades públicas italianas fazem vestibular para estudantes brasileiros em São Paulo, por meio de parcerias com o Colégio Dante Alighieri.

Em 2019, as provas acontecem neste sábado (28), para a Universidade de Bolonha; em 14 de outubro, para a Universidade de Trento; e em 14 de novembro, para o Politécnico de Turim. Os exames são abertos a todos os estudantes com Ensino Médio concluído até o fim de 2019.

"São ótimas universidades que também estão abertas à internacionalização", diz Angoretto. A de Bolonha, por exemplo, lidera o ranking Censis entre as instituições públicas com mais de 40 mil estudantes, enquanto a de Trento é a primeira entre as médias, de 10 mil a 20 mil inscritos.

"É uma tendência crescente procurar universidades fora do Brasil, talvez até pelo custo, que é bastante acessível se comparado aos Estados Unidos", acrescenta a coordenadora.

O colégio ainda mantém conversas para realizar vestibular para a Universidade Comercial Luigi Bocconi, em Milão, a melhor instituição privada de grande porte na Itália, pelo ranking Censis, a partir de 2020. As provas para as três universidades já conveniadas são em italiano, mas o Politécnico de Turim também dá a opção de fazer o exame e cursar a faculdade em inglês.

Felipe Albanese, por exemplo, decidiu fazer os três primeiros anos do curso de engenharia em inglês e os dois últimos, que são de especialização, em italiano. "Até lá tenho tempo para aprimorar o idioma", conclui.