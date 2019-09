Romeiro morre na Dutra, atropelado por ônibus de banda

Um romeiro de São José dos Campos (SP), que caminhava pelo acostamento da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e que seguia em direção ao Santuário de Aparecida (SP), morreu atropelado na manhã deste sábado (28) por um ônibus da banda Rosa de Saron.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 75,3, por volta das 5h30. O motorista do ônibus da banda contou ter ouvido um estalo e perdido o controle da direção, saindo para o gramado, acabando por atropelar o romeiro.

Por meio das redes sociais, os integrantes da banda Rosa de Saron publicaram uma nota lamentando a morte. Segundo a banda, o ônibus os levava para um evento que ocorreria hoje na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, quando se envolveu no acidente na altura da cidade de Aparecida. Nenhum integrante da banda se feriu. “Nesse acidente, tragicamente uma pessoa que caminhava nas margens da rodovia foi atingida e infelizmente não resistiu”, diz a nota. “Abalados, mas com o coração em Deus, pedimos a todos que se unam a nós em orações pela família da vítima, a qual abraçamos com nosso luto e pesar”. A banda aproveitou a nota para anunciar que cancelou a apresentação que fariam em Macaé, em respeito ao romeiro.

A reportagem tentou entrar em contato com a concessionária Nova Dutra, que administra a rodovia, mas não obteve sucesso.