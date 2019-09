Previsão do Tempo: Temperatura começa a subir neste domingo em SP

Após um sábado frio, com máxima de 18º C, o calor começa a voltar a São Paulo. Para este domingo, a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) é de que os termômetros atinjam 25º C.

O dia deve ser nublado, com o sol aparecendo esporadicamente durante manhã e tarde.

A mínima prevista é de 14º C. Não há previsão de chuva para este domingo.

O calor deste domingo deve continuar na semana, com as temperaturas ultrapassando os 30 º C até quarta-feira.