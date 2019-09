Saiba como evitar furtos e roubos no transporte público

Ele é parte da vida cotidiana do paulistano, e é onde passamos algumas horas da semana. No entanto, também é um dos espaços onde o cidadão mais corre perigo de sofrer roubos ou furtos. Estamos falando do transporte público coletivo.

Enquanto transportes coletivos públicos e de qualidade são uma demanda e um investimento crescente pelo mundo, ao favorecer a locomoção de todos e diminuir o impacto ambiental dos transportes, é necessário ter atenção com a segurança.

Para ajudar quem utiliza ônibus, trens e metrôs para andar pela cidade, o especialista em segurança Rogério Rodriges, da empresa de segurança privada GRUPO GR, dá algumas dicas.

Confira 10 formas de se precaver ao usar transportes públicos: