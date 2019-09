Suspeito de matar morador de rua a tiros no ABC paulista é preso na Argentina

Marcelo Pereira de Aguiar, que assassinou a tiros o morador de rua Sebastião Lopes, foi preso em Paso de los Libres, na Argentina. A cidade faz fronteira com o Brasil no Rio Grande do Sul.

Leia mais:

Polícia Federal deflagra a 66ª fase da Operação Lava Jato

Janot revela plano de assassinar Gilmar Mendes; ministro do STF responde

De acordo com o portal G1, a Interpol vai repassar mandado de prisão será repassado à polícia argentina para que haja a extradição de Aguiar. O empresário de 36 anos realizou o crime em Santo André, no ABC paulista, em maio deste ano e seguia foragido desde então.

Ele disparou contra Lopes, de 40 anos, após descer de uma Mercedes Benz. O morador de rua não foi descrito por testemunhas que vivem no local como uma pessoa violenta.

Segundo a polícia brasileira, ainda o motivo do assassinato ainda é incerto, mas a principal possibilidade é que o empresário não gostava que Lopes dormisse em um estabelecimento abandonado próximo à pizzaria a qual era dono. O criminoso já teve passagem pela polícia por portar ilegalmente uma arma de fogo.