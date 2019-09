Projeto vai criar bulevar na Bela Vista até a av. Paulista

Um bulevar vai ligar, a partir de 2022, a região da alameda das Flores ao futuro Complexo Cidade Matarazzo, que está sendo construído no terreno do antigo hospital Humberto 1º, fechando para pedestres a rua São Carlos do Pinhal entre a rua Itapeva e a alameda Rio Claro, na Bela Vista (centro).

O projeto inclui uma passagem subterrânea na rua São Carlos do Pinhal para o tráfego de carros e ônibus.

As obras estão orçadas em R$ 130 milhões e serão bancadas pela Associação São Paulo Capital da Diversidade, entidade criada pela empreendedora do complexo, que respondeu a chamamento público para requalificação da área, de cerca de 10 mil m2.

A entidade será responsável por administrar e manter o espaço por 30 anos.

O bulevard terá um mercado de orgânicos, realizado em parceria com ONGs, uma Floresta Urbana, que se ocupa da capacitação de pessoas em situação econômica de vulnerabilidade para a produção de alimentos orgânicos. A produção será escoada nessa feira.

Os quiosques do bulevar terão design dos irmãos Campana. A área terá equipamentos de cultura, arte e lazer, mobiliário e paisagismo para poder passear e descansar no local.