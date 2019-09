Polícia prende 'Panelada', suspeito de chefiar grande milícia no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prende Marcos Vinicius Gomes Dias, conhecido como “Panelada”, suspeito de chefiar a milícia que comanda três comunidades da zona oeste da capital fluminense. O miliciano estava em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

De acordo com a Polícia, Panelada responde por roubo qualificado, extorsão com emprego de arma de fogo, formação de quadrilha, porte de arma e crime de tortura. Segundo o delegado Gabriel Ferrando, responsável pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o grupo paramilitar de Marcos Vinicius Gomes domina as comunidades Beira Rio, Novo Rio e Terreirão.

As investigações apontam que a milícia cobra uma taxa de R$ 100 mensais aos comerciantes. Já os moradores pagam cerca de R$ 15 e mototaxistas até R$ 30.

