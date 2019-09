Obra do Metrô interdita avenida jornalista Roberto Marinho nesta sexta-feira

O Metrô solicitou a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) a interdição da avenida Jornalista Roberto Marinho, entre as ruas Nova York e Ribeiro do Vale, entre 22h desta sexta-feira e 6h do sábado para realização de obras na estação Vila Cordeiro, Linha-17-Ouro.

Neste período, serão realizadas obras para montagem da passarela metálica que dá acesso à estação.

O CET indica que os motoristas sigam pelas ruas Nova York, Michigan e Guaraiuva e retornem à avenida no trecho posterior às obras.