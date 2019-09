Mulher é presa no Galeão com droga sintética

A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (27) mais de 6 kg de MDMA, conhecida como a droga do amor, no Aeroporto Internacional Tom Jobim/Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio. A substância é vendida em comprimidos, pó e cristal e muito usada em festas rave e de rock, principalmente na Europa. A substância é pouco usada no Brasil.

A droga estava escondida em fundos falsos das malas de uma passageira que chegava ao país em voo procedente de Lisboa. O total da apreensão soma mais de US$ 220 mil.

A ação é resultado de trabalho conjunto do Serviço de Conferência de Bagagem Acompanhada, do Serviço de Vigilância Aduaneira e da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência Regional da Secretaria Especial da Receita Federal na 7ª Região Fiscal.

Na revista da carga, os auditores fiscais e analistas tributários contaram com a ação dos cães de faro de droga da Receita Federal.

A passageira recebeu voz de prisão e foi conduzida à Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuada por tráfico internacional de drogas. De lá, será levada para um presídio do Estado, onde ficará à disposição da Justiça Federal, aguardando julgamento.