Prefeitura lança edital de concessão por 25 anos do Mercadão

A Prefeitura de São Paulo lançou nesta sexta-feira (27) a concorrência para concessão de dois mercados municipais, o famoso Mercadão e o Mercado Kinjo Yamato, ambos no centro da cidade. O prazo do contrato é de 25 anos, tendo valor estimado de R$ 290,6 milhões – incluindo outorgas, investimentos obrigatórios e custos de manutenção.

O objetivo é que a iniciativa privada opere e explore o local, além de realizar reformas para restauro e manutenção dos espaços. O aviso de abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial e prevê o recebimento e abertura dos envelopes com as propostas no dia 7 de novembro.

A licitação, segundo o edital, adotará como critério de julgamento a maior outorga fixa proposta, ou seja, o maior valor a ser pago aos cofres da prefeitura. Anualmente, a empresa ou consórcio responsáveis pelos espaços ainda terão que pagar aos cofres públicos uma outorga variável, de 5% a 10% da receita bruta.

Os comerciantes que atuam no local podem escolher se continuam ou não ocupando os boxes. Uma regra de transição prevê que os permissionários sigam pagando o mesmo valor do aluguel atual por dois anos.