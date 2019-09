Caixa libera novo lote de saques do FGTS

O pagamento de até R$ 500 por conta do FGTS começa hoje para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto com poupança na Caixa. O calendário de saques segue o mês de nascimento.

Nesta segunda etapa de pagamento, 12,3 milhões de trabalhadores terão o depósito automático dos recursos do fundo. O total a ser pago representa mais de R$ 5,1 bilhões.

A Caixa já liberou o dinheiro para as pessoas nascidas janeiro, fevereiro, março e abril no dia 13 deste mês. Para trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia 9 de outubro.

Clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa: site, internet banking ou aplicativo no celular.

Os trabalhadores que têm conta-corrente precisam autorizar o crédito, por meio do internet banking.

O depósito automático para quem tem poupança só será realizado para o correntista que abriu a conta até o dia 24 de julho de 2019.

Para aqueles que não têm conta na Caixa, o calendário começa no dia 18 de outubro e vai até 6 de março de 2020.

Reinaldo Domingos, especialista em educação financeira, recomenda que o dinheiro seja usado para quitar dívidas no cheque especial ou no cartão de crédito. “Essas devem ser as primeiras dívidas a serem combatidas, já que as taxas de juros são mais altas do que a lucratividade de qualquer aplicação segura”, diz.

Mesmo se o valor resgatado for suficiente para pagar integralmente a dívida, diz Domingos, é válido negociar e conseguir descontos, diminuindo grande parte do débito, para então fazer o pagamento à vista. “Por outro lado, se não for para quitar 100% da dívida, é mais interessante investir o valor para ter força para negociar no futuro”, orienta.

Agências terão horário estendido nesta sexta

• Agência que abre às 8h.

Abre às 8h e terá horário de funcionamento estendido em 2 horas.

• Agência que abre às 9h.

Abre uma hora antes e terá horário de funcionamento estendido em uma hora.

• Agência que abre às 10h.

Abre às 8h.

• Agência que abre às 11h.

Abre às 9h.