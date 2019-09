'Extraordinarius andrematosi': brasileira homenageia roqueiros ao batizar aranhas

Roqueira e cientista, Cristina Anne Rheims uniu suas duas paixões ao nomear espécies de aranhas. A pesquisadora do Instituto Butantan descobriu e nomeou quatro destes aracnídeos em homenagem a astros do rock – entre eles, Andre Matos, cantor, maestro e produtor brasileiro que integrou as bandas Angra, Shaman e Viper.

LEIA MAIS:

Vírus ebola é importado por laboratório em Tóquio para pesquisa

Passageiro morre durante viagem de avião

“Os nomes dessas espécies são em homenagem a pessoas que, de alguma forma, são extraordinárias, no meu ponto de vista”, explica Cristina Anne Rheims.

Além de Matos, também receberam o tributo o vocalista da inglesa Iron Maiden, Bruce Dickinson, o vocalista da alemã Scorpions, Klaus Meine, e o baterista da britânica Def Leppard, Rick Allen.

“O Andre era uma pessoa incrível: músico, maestro, compositor e tocava piano. O Bruce é vocalista de uma das maiores bandas de heavy metal do mundo, pilota o próprio avião e é empreendedor. O Klaus é vocalista de uma banda que eu adoro e o Rick é um baterista que perdeu um braço ao sofrer um acidente de carro. Ele, então, adaptou o instrumento que tocava para os shows. Isso, para mim, é um exemplo de superação”, completa.

A aranha Extraordinarius rickalleni / Divulgação/Instituto Butantan

As aranhas

Descritas e publicadas na revista científica “Zootaxa” na última segunda-feira (23), as espécies foram descobertas em matas de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo e pertencentes à família Sparassidae e ao novo gênero Extraordinarius, criado também pela pesquisadora.

Os exemplares têm entre um e dois centímetros de comprimento, possuem hábitos noturnos e não oferecem perigo ao ser humano. Segundo as regras de nomenclatura científica dos seres vivos (taxonomia), as nomeações são Extraordinarius andrematosi, Extraordinarius brucedickinsoni, Extraordinarius klausmeinei e Extraordinarius rickalleni.

O quarteto está descrito no artigo Extraordinarius gen. nov., a new genus of Sparianthinae spiders (Araneae: Sparassidae) from southeastern Brazil. A pesquisa contou com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo.