Apple anuncia recall por risco de incêndio na bateria do Macbook Pro

A Apple, empresa que produz os computadores Macbook, anunciou um recall para unidades de seu modelo Macbook Pro. O motivo é um risco de segurança por incêndio em algumas das baterias.

As unidades afetadas foram vendidas principalmente entre setembro de 2015 e fevereiro de 2017. A Apple informa também que o serviço de troca de bateria pelo recall não estende a cobertura da garantia padrão do Macbook Pro.

LEIA MAIS:

Google completa 21 anos de funcionamento e libera novo doodle comemorativo

Veja passo a passo como identificar se o seu computador está entre os qualificados para recall, e como enviá-lo para reparos:

Qualificação

O recall é válido para computadores do modelo "MacBook Pro (Retina, 15 polegadas, meados de 2015)". Você pode conferir se este é o seu ao selecionar "Sobre Este Mac" no menu Apple, no canto superior esquerdo da tela.

Em seguida, procure o número de série do seu computador (veja como neste link) e digite-o no local indicado nesta página.

Se o seu MacBook Pro estiver qualificado, pare de usá-lo e siga as instruções abaixo para que a bateria seja substituída.

Substituição

A Apple recomenda que o usuário faça backup dos seus dados antes de enviar seu computador para a substituição da bateria. Veja como fazê-lo nesta página.

O processo de troca pode levar entre três e cinco dias. Para iniciá-lo, procure um Centro de Serviço Autorizado Apple (veja os que estão próximo de você neste link) ou marque um horário em uma Apple Store (procure-as aqui).