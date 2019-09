Ajudante de pedreiro é preso com 23 bananas de dinamite

Investigações levaram os agentes da polícia a uma casa no bairro Iguatemi, na zona leste de São Paulo onde havia informações de que um homem armazenava armas de uso restrito.

No local, um terreno com várias casas, uma revista mostrou que uma das residências guardava 23 bananas de dinamite, cordões e detonadores. Um ajudante de pedreiro de 33 anos foi preso e disse aos policiais que comprou a dinamite de um desconhecido e que as bombas vinham da Bahia.

Policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados para destruir os explosivos e o ajudante foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito.

A polícia que saber agora a procedência do explosivo e para quem seria vendido a dinamite.