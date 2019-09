Acidente entre carro e moto trava avenida Giovanni Gronchi

A avenida Giovanni Gronchi está totalmente bloqueada na altura da Rua Leandro Teixeira, sentido do Estádio do Morumbi. Há um acidente entre carro e moto no local.

Ainda não há informação sobre vítimas. O motorista encontra congestionamento a partir da avenida José Galante.

Veja também:

Projeto vai criar bulevar na Bela Vista até a av. Paulista

STF vota a favor de tese que pode anular condenações da Lava Jato