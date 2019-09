Viatura da PM capota em acidente na zona sul de São Paulo

Uma viatura da PM (Polícia Militar) capotou na noite de quarta-feira (25) após se chocar contra outro veículo na rua Dom Vilares, no bairro Saúde, zona sul de São Paulo.

O acidente aconteceu na altura da rua dos Operários. Duas pessoas ficaram feridas e não há informação se o acidente foi motivado por uma perseguição policial.

Veja também:

Ex-governador de Tocantins é preso por acusações de lavagem e fraude

Vereadores de São Paulo aprovam anistia a imóveis

Para solucionar o problema, os dois sentidos da via foram totalmente bloqueados. A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) utilizou serragem para impedir que fluidos do veículo comprometessem a segurança de outros motoristas, segundo o site G1. Os ônibus foram desviados do local pela SPTrans.

Às 6h56 desta quinta (26), a via foi liberada pela CET.