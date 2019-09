Valor da cesta básica tem redução de 1,25% na semana

O valor da cesta básica na capital São Paulo registrou queda de 1,25% entre 20 e 26 de setembro. A informação é da pesquisa diária do Núcleo de Inteligência e Pesquisas – EPDC – do Procon-SP, em convênio com o Dieese. O preço médio, que no dia 19/9 era de R$ 736,86, passou para R$ 727,64 em 26/9.

Dos 39 produtos pesquisados, na variação semanal, 22 tiveram queda de preço, 16 tiveram alta e um permaneceu estável.

A maior queda foi do quilo de cebola, com -14,67%. A batata também teve redução considerável, com -11,67%.

Os produtos de limpeza tiveram aumento de 0,6% no valor, com o sabonete (2,38%), o detergente líquido (2,13%) e o limpador multiuso (1,42%) sendo as maiores altas da categoria.

A pesquisa completa pode ser consultada neste link.