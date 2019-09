Universidades do ABC recebem alunos do ensino médio; USCS tem show de Vitor Kley

Duas das maiores universidades do ABC abrem suas portas para visitas voltadas especialmente aos estudantes no ensino médio. A 10ª edição do UFABC (Universidade Federal do ABC) para Todos é realizada nesta quinta-feira (26) no campus Santo André, das 8h30 às 12h e das 14h às 22h. A federal oferece visita guiada, estandes para tirar dúvidas sobre os cursos, além de atividades culturais, oficinas e palestras.

A UFABC tem 13 anos de existência e conta com 15 mil alunos distribuídos nos seus dois campi, Santo André e São Bernardo. A visita acontece apenas em Santo André, com entrada pela avenida dos Estados, 5.001, Santa Terezinha. Haverá transporte gratuito neste dia que fará ida e volta do Terminal Leste até o campus.

A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) abre suas portas no sábado, das 10h às 16h. O evento ocorre no campus Conceição (rua Conceição, 321. Santo Antônio) e oferece orientação vocacional, visitas monitoradas, oficinas, palestras e plantão de dúvidas sobre cursos e profissões. Exclusivamente neste dia, interessados em prestar vestibular na universidade poderão fazer inscrição de forma gratuita (exceto para os cursos de medicina).

A atividade será encerrada às 16h com show do cantor gaúcho Vitor Kley. A apresentação será aberta ao público mediante doação de 2 kg de alimento não perecível ou 400 g de leite em pó. A USCS tem 49 anos e possui cinco campi, um deles na capital.