STF retoma hoje julgamento que pode anular condenações

O STF (Supremo Tribunal Federal) deve retomar na tarde desta quinta-feira a votação de habeas corpus de ex-gerente da Petrobras que pode criar um novo entendimento na Corte e provocar a anulação da condenação de réus da Lava Jato, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A ação é semelhante ao “caso Bendine”, que gerou mês passado a primeira suspensão de uma sentença da operação, por ordem da 2ª Turma. Agora, os ministros discutem no plenário o direito de um réu se manifestar na ação após as alegações dos delatores acusados no mesmo processo.

O argumento – apresentado pelos advogados do ex-presidente da Petrobras Aldemir Bendine e repetido nesta quarta-feira – é de que a entrega em prazo igual prejudica a defesa.

O único voto apresentado antes de a sessão ser suspensa foi o do relator, ministro Edson Fachin, que manteve sua posição do “caso Bendine” e rejeitou o pedido. Fachin argumentou que não há lei que determine a ordem das alegações finais e que a defesa não comprovou que a entrega ao mesmo tempo prejudicou seu cliente. Os outros 10 ministros devem votar nesta quinta-feira

Do lado de fora, houve conflito entre a polícia e manifestantes que defendiam a Lava Jato e outros que pediam a soltura de Lula. Um policial foi ferido.