Clientes da Caixa nascidos entre maio e agosto podem sacar FGTS nesta sexta

Correntistas da Caixa Econômica Federal nascidos em maio, junho, julho e agosto começam a receber, a partir desta sexta-feira (27), o pagamento de até R$ 500 por conta do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

O depósito é automático para clientes da conta poupança do banco – quem não quiser, deve informar a decisão pelo aplicativo da Caixa para celular ou no serviço digital no site da instituição. Serão beneficiados apenas aqueles que tiverem contas poupança abertas até o dia 24 de julho de deste ano.

Já os correntistas – ou seja, os que possuem conta corrente na Caixa – precisam autorizar o crédito automático no Internet Banking. Os nascidos entre setembro e dezembro com conta na caixa poderão ter acesso ao dinheiro a partir do dia 9 de outubro.

Para os demais trabalhadores, o calendário de pagamento começa no dia 18 de outubro, inicialmente para os nascidos em janeiro. Veja o calendário completo: