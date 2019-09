Russomanno e Datena lideram 1ª pesquisa de intenção de voto para prefeitura de SP

A primeira pesquisa de intenção de voto para a prefeitura de São Paulo, cuja eleição acontece em 2020, mostra os virtuais candidatos Celso Russomanno e o apresentador da Band José Luiz Datena liderando a disputa com 22,1% e 21,1%, respectivamente, no cenário estimulado do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 26, durante o programa “Bastidores do Poder” da Rádio Bandeirantes.

Reprodução

Em um segundo cenário estimulado, sem o nome de Datena na disputa, Celso Russomanno aparece com ampla vantagem de 30,7%, na frente de Marcio França (PSB), que disputou o governo do Estado na última eleição, com 13,3%, e o atual prefeito Bruno Covas (PSDB), com 12%.

Reprodução

Em um terceiro cenário estimulado, Russomanno surge com 22,4%, empatado dentro da margem de erro com Datena, com 21,3%. Marcio França vem na sequência com 12%.

Reprodução

Reprodução

Na pesquisa espontânea, a maioria dos entrevistados ainda não sabe em quem votar (75,1%); 13% afirmaram que não votarão em ninguém. O nome que mais recebeu menções na apuração espontânea foi o petista Fernando Haddad, que já foi prefeito da cidade, com 2,5%. O atual prefeito Bruno Covas aparece na sequência com 1,9%, seguido por Celso Russomanno (1,3%), Joice Hasselmann, possível nome do PSL para a disputa, com 0,9%, e o apresentador José Luiz Datena (0,8%).

A pesquisa foi realizada com 1.220 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 20 a 24 de setembro de 2019. O levantamento está registrado no Conselho Regional de Estatística da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª Região sob o nº 3122/19. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro é de 3% para os resultados gerais.

Potencial eleitoral

A pesquisa divulgada pela Rádio Bandeirantes também mostrou o potencial dos possíveis candidatos. Confira abaixo.

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução

Reprodução