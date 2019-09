Previsão do Tempo: SP continua sob frio, porém sol aparece nesta sexta-feira

Na sexta-feira (27), o sol começa a reaparecer na cidade de São Paulo. No entanto, as temperaturas continuam em baixa. A previsão é do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de meteorologia da Prefeitura de São Paulo.

A manhã começa com muitas nuvens no céu, e possíveis chuviscos pela capital. No entanto, ao decorrer do dia, o sol começa a aparecer em meio ao céu nublado.

As temperaturas ainda não sobem muito, porém variam mais em relação à quinta-feira. A previsão é de mínimas em 14ºC, e máxima de 22ºC.