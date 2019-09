Popularidade de Bolsonaro segue estável, diz pesquisa CNI-Ibope

Dados de pesquisa da CNI (Confederação Nacional da Indústria), em parceria com o Ibope, mostram estabilidade nos índices de popularidade do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Pelos números divulgados ontem, os que consideram o presidente ótimo ou bom oscilaram de 31%, em junho, para 32%, em setembro. Já os que o classificam como ruim ou péssimo passaram de 32% para 34%. As variações estão dentro da margem de erro do levantamento, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Na primeira pesquisa, em abril, 35% consideravam o governo ótimo ou bom e 27% ruim ou péssimo.