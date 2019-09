Operação Comércio Legal apreende 12,5 toneladas de produtos irregulares no Brás

A Prefeitura de São Paulo apreendeu 12,5 toneladas de produtos de vestuário (camisas, calças, entre outros) piratas na manhã desta quinta-feira (26), na região do Brás, um dos principais polos de comércio de produtos contrafeitos do Brasil. As ações fazem parte da Operação Comércio Legal, que combate o comércio de itens irregulares na capital.

No dia 26 de agosto, a Prefeitura de São Paulo deflagrou a terceira etapa da operação, ampliando a área de atuação dos agentes de fiscalização para uma área de 153 mil metros quadrados.

Os produtos foram retirados de um galpão e de um estacionamento na Rua Monsenhor de Andrade. Os dois espaços também foram interditados.

A operação desta quinta-feira contou com a participação de equipes de fiscais da subprefeitura da região, agentes vistores e teve o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM).