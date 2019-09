Juro do rotativo do cartão de crédito chega a 307% ao ano

O juro médio cobrado no rotativo do cartão de crédito subiu 6,9 pontos percentuais de julho para agosto. Segundo o Banco Central, a taxa passou de 300,3% para 307,2% ao ano.

De acordo com o chefe do Departamento de Estatísticas do BC, Fernando Rocha, o juro subiu por efeito do aumento das taxas por duas instituições financeiras.

A taxa do rotativo regular avançou de 283,7% para 289,0% ao ano de julho para agosto. Neste caso, são consideradas as operações em que houve o pagamento mínimo da fatura. Já o juro da modalidade rotativo não regular subiu de 311,9% para 319,6% ao ano. O rotativo não regular inclui as operações nas quais o pagamento mínimo da fatura não foi realizado.

No cartão parcelado, o juro aumentou de 175,2% para 177,3% ao ano.