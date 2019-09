Fiscalização de transporte escolar em São Paulo flagra ônibus com mais de 70 crianças

O TCESP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) faz nesta quinta-feira (26) uma fiscalização surpresa do transporte escolar de 269 unidades do Estado de São Paulo. A ação movimenta 279 agentes em 218 municípios e busca vistoriar veículos e verificar a organização do sistema.

Em Cajamar, um ônibus levava 73 crianças – parte sentada, parte de pé. A recomendação do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) é que o transporte escolar rural tenha no máximo 59 crianças sentadas, além do motorista.

Já em Cedral, um veículo foi flagrado sem cintos de segurança. Em Monte Aprazível, um coletivo estava com vidros quebrados, e em Cedral, os bancos não contavam com cinto de segurança. Um ônibus em São João da Boa Vista estava com o extintor de incêndio vencido.

A ação teve início às 6h e, até 12h, 146 escolas públicas já haviam tido seu serviço de transporte vistoriado. Na última fiscalização, de março, o TCESP apontou que metade dos estudantes circulam sem cinto de segurança e 16% não estavam com veículos em boa condição de uso.